WTA Dubai: Die Favoritinnen purzeln aus dem Tableau

Mit Garbine Mugutuza, Iga Swiatek und Barbora Krejcikova haben sich drei der Favoritinnen auf den Titel beim WTA-Tour-500-Turnier in Dubai in der zweiten Runde verabschiedet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2022, 15:57 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza ist in Dubai ausgeschieden

Den Auftakt beim großen Favoritinnen-Sterben gab Elina Svitolina: Die Ukrainerin unterlag der Schweizerin Jil Teichmann mit 6:7 (0) und 2:6. Svitolina allerdings gehörte nicht zum engsten Favoritenkreis - zu unterschiedlich waren die Leistungen der Ehefrau von Gael Monfils in den letzten Monaten. Von Iga Swiatek lässt sich dies nicht behaupten: Die Polin hatte bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. In Dubai war für Siwatek mit dem 6:4, 1:6 und 6:7 (4) gegen Jelena Ostapenko aber ebenfalls in Runde zwei Schluss.

Titelverteidigerin Garbine Muguruza wiederum musste sich Veronika Kudermetova mit 6:3, 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Und auch barbora Krejcikova ist nicht mehr im Tableau vertreten. Die regierende French-Open-Siegerin verlor gegen Dayany Yastremska mit 3:6 und 6:7 (3).

Die Weltranglisten-Erste, Ashleigh Barty, ist in Dubai nicht am Start.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai