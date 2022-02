WTA Dubai: Iga Swiatek gnadenlos, nächste Pleite für Cori Gauff

Mit Iga Swiatek, Barbora Kreijcikova und Jessica Pegula haben sich zum Auftakt des WTA-Tour-500-Turniers in Dubai drei Favoritinnen sicher in die zweite Runde gespielt. Auch auf Kosten von Cori Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2022, 14:54 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat sich mit Daria Kasatkina nicht lange aufgehalten

Die Enttäuschung über das Halbfinal-Aus bei den Australian Open vor wenigen Tagen hat Iga Swiatek zumindest in Runde eins des ATP-Tour-500-Events von Dubai gut verdaut. Denn die Polin, 2020 Gewinnerin der French Open, benötigte lediglich 65 Minuten, um sich gegen Daria Kasatkina mit 6:1 und 6:2 durchzusetzen. In ihrem nächsten Match könnte es Swiatek mit einer ihrer Vorgängerinnen als Championesse in Roland Garros zu tun bekommen: jelena Ostapenko hatte 2017 am Bois de Boulogne triumphiert. Ostapenko spielt zum Auftakt gegen Sofia Kenin. Letztere war wiederum Swiateks Finalgegnerin bei jenen French Open im Herbst 2020.

Apropos: Auch die regierende Siegerin des traditionell zweiten Majors eines Tennisjahres hat in Dubai einen soliden Start hingelegt. Barbora Krejcikova besiegte die Französin Caroline Garcia mit 6:4 und 7:6 (0) und wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Irina-Camelia Begu und der ukrainischen Qualifikantin Dayana Yastremska. Turnierfavoritin Aryna Sabalenka greift erst morgen ins Geschehen ein, auch der Weißrussin steht ein Treffen mit einer Ukrainierin ins Haus: Sabalenka eröffnet gegen Marta Kostyuk.

Weiterhin nicht rund läuft es für Cori Gauff, die im rein amerikanischen Duell gegen Jessica Pegula mit 4:6 und 4:6 verlor. Pegula allerdings hat sich schon bei den Australian Open in großer Form gezeigt, war dort erst im Halbfinale an der späteren Siegerin Ashleigh Barty gescheitert.

