WTA Dubai: Iga Swiatek stürmt ins Halbfinale

Turnierfavoritin Iga Swiatek ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6:2 gegen Qinwen Zheng in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 17:56 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in Dubai im Halbfinale

Wenn Iga Swiatek ins Rollen kommt, ist die Weltranglisten-Erste aus Polen bekanntlich kaum aufzuhalten. Diese Erfahrung musste nun auch Qinwen Zheng machen, die vor wenigen Wochen bei den Australian Open noch das Endspiel erreicht hatte. Swiatek setzte sich im Viertelfinale gegen die Chinesin sicher mit 6:3 und 6:2 durch und wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Coco Gauff und Anna Kalinskaya.

Swiatek hat damit sieben Matches in Folge gewonnen, in der vergangenen Woche hatte die Polin in Doha das dortige 1000er für sich entscheiden können. Wie schon in den Jahren 2022 und 2023.

Das zweite Halbfinale werden morgen die Italienerin Jasine Paolini und Sorana Cirstea aus Rumänien bestreiten. Paolini profitierte vom krankheitsbedingten Rückzug von Elena Rybakina. Cirstea wehrte gegen Marketa Vondrousova sechs Matchbälle ab und erreichte nach einem epischen Comeback mit 2:6, 7:6 (1) und 6:2 doch noch die Vorschlussrunde.

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka war bereits in der zweiten Runde gegen Donna Vekic gscheitert.

