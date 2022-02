WTA Dubai: Ostapenko ringt Halep nieder, Kudermetova kampflos im Finale

Die beiden Finalistinnen beim WTA-500-Event von Dubai stehen fest. Während sich Jelena Ostapenko mit einem hervorragenden Comeback gegen Simona Halep durchsetzen konnte, zog Veronika Kudermetova kampflos ins Endspiel ein.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 16:36 Uhr

Veronika Kudermetova steht in Dubai im Finale - kampflos

Während Simona Halep und Jelena Ostapenko gerade den Halbfinaltag beim WTA-500-Event von Dubai eröffneten, wartete Marketa Vondrousova mit einer Hiobsbotschaft auf: Die Tschechin wird ihr Halbfinalduell mit Veronika Kudermetova nicht bestreiten können. Grund dafür: eine Verletzung im rechten Adduktor.

"Die Verletzung begann vor ein paar Tagen und ich habe hier so viele Matches gespielt, was die Verletzung verschlimmert hat. Ich bin wirklich traurig, das Turnier auf diese Weise zu verlassen, aber ich habe trotzdem eine tolle Woche genossen und bin stolz darauf, wie ich gespielt habe", erklärte Vondrousova, die versicherte, zunächst nach Doha reisen zu wollen, um dort zu entscheiden, ob die Verletzung ein Antreten ermöglicht.

Ostapenko mit Comeback-Sieg gegen Halep

Simona Halep und Jelena Ostapenko bekamen davon freilich zunächst wenig mit. Die Rumänin zeigte in Durchgang eins hervorragendes Tennis und konnte früh das erste Break des Matches in trockene Tücher bringen. Halep gab dies Auftrieb, Ostapenko hatte in der Folge wenig entgegenzusetzen: Satz eins ging folgerichtig zügig mit 6:2 an die ehemalige Weltranglistenerste.

Satz zwei gestaltete sich dann weitaus offener. Lange blieb das Geschehen in Dubai on serve - ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. In diedem spielte sich die Lettin nun in einen Lauf, gab keinen Punkt ab und stellte mit 7:6 (0) auf 1:1-Sätze. Die Wende in diesem Match: Ostapenko dominierte nun nach Belieben, teilte in Satz drei die Höchststrafe aus und löste mit 2:6 7:6 (0) und 6:0 ihr Finalticket.