WTA Dubai: Paolini schlägt Lys in Endlos-Match

Titelverteidigerin Jasmine Paolini ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai mit einem Sieg gegen Eva Lys gestartet. Das 6:2 und 7:5 zog sich fast über den ganzen Tag hin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 16:55 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hat in Dubai ihren größten Titel zu verteidigen

Ein bisschen Druck wird Jasmine Paolini dieser Tage in Dubai sicherlich spüren. Schließlich hat die Italienerin im vergangenen Jahr hier triumphiert, muss also 1.000 Punkte in den WTA-Charts verteidigen. Der Einstieg in die 2025er-Ausgabe ist Paolini aber ganz gut gelungen. Sie gewann gegen Eva Lys mit 6:2 und 7:5. Lys hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft, in Runde eins Irina Camelia Begu besiegt.

Allerdings hatte sich die Partie beinahe über den gesamten Tag gezogen. Der zweite Satz war mehrmals kurz wegen Regens unterbrochen. Und beim Sand von 6:5 und 40:30 für Paolini dann stundenlang.

Richtig eilig hatten es Elena Rybakina und Paula Badosa. Rybakina zog mit einem 6:3 und 6:2 gegen Moyuka Uchijama in die dritte Runde ein, Badosa ließ Elise Mertens beim 6:2 und 6:1 keine Chance.

Später am Dienstag werden auch noch Coco Gauff und Turnierfavoritin Aryna Sabalenka in Dubai zum Einsatz kommen. Beide Spielerinnen waren zuletzt in Doha gleich in ihren ersten Matches gescheitert. Gauff trifft nun auf ihre Landsfrau McCartney Kessler. Sabalenka eröffnet gegen Veronika Kudermetova.

