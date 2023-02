WTA Dubai: Sabalenka wackelt kurz, Swiatek bleibt gnadenlos

Während Aryna Sabalenka im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai einen Satz abgeben musste, zog Iga Swiatek wieder einmal gnadenlos durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:59 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka am Mittwoch in Dubai

Nein, die Siegesserie von Aryna Sabalenka im Jahr 2023 war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Zwar verlor die Australian-Open-Triumphatorin gegen Jelena Ostapenko beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai den ersten Satz, setzte sich am Ende aber sehr beeindruckend mit 2:6, 6:1 und 6:1 durch. Als nächste Gegnerin wartet auf jeden Fall eine Tschechin auf Aryna Sabalenka - nämlich die Siegerin der Begegnung zwischen Petra Kvitova und Barbora Krejcikova. Ostapenko hatte das Event in Dubai vor einem Jahr gewinnen können.

Iga Swiatel dagegen hatte es wieder einmal ganz eilig, gewann gegen Liudmila Samsonova mit 6:1 und 6:0. Swiatek spielt im Viertelfinale gegen die wiedererstarkte Karolina Pliskova, die sich gegen Anhelina Kalinina in drei Sätzen behaupten konnte.

Nichts wurde es aus dem angekündigten schlager zwischen Cori Gauff und Elena Rybakina. Die kasachische Wimbledon-Siegerin von 2022 konnte zum Match nicht antreten, Gauff spielt morgen gegen Madiosn Keys.

