WTA Dubai: Simona Halep holt 20. Karrieretitel

Wimbledonsiegerin Simona Halep hat das WTA-Premier-Turnier in Dubai gewonnen. Im Endspiel siegte sie gegen Elena Rybakina in drei umkämpften Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 18:59 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Halep musste alles aus sich herausholen, um mit Elena Rybakina eine der Spielerinnen der letzten Monate in die Schranken zu weisen. Knapp zweieinhalb Stunden bekämpfen sich sie die beiden, ehe Halep mit 3:6, 6:3 und 7:6 (5) gewann.

Es war ein Auf und Ab auf beiden Seiten. Halep gab den ersten Satz durch ein fehlerbehaftetes Spiel zum 2:4 ab, im zweiten Satz nutzte sie zwei Chancen zu einer 5:1-Führung nicht und musste noch mal zittern. Im dritten Satz führte die 20-jährige Kasachin bereits mit 3:1, Halep aber gelang das Break zum Ausgleich und zum 6:5, bevor es dennoch in einen Tiebreak ging. "Vielleicht war ich in dem Spiel zu nervös", reflektierte eine erleichterte und abgekämpfte Halep nach dem Match.

Für die Rumänin war es der 20. Titel ihrer Laufbahn, der erste seit ihrem Sieg in Wimbledon 2019.

Rybakina aber bleibt eine der Spielerinnen der letzten Zeit. Sie stand im Juli des Vorjahres noch außerhalb der Top 100, in diesem Jahr erreichte sie bereits vier Finals und holte hierbei einen Titel (in Hobart). Im Porsche Race to Singapore ist sie bereits auf Position 5 notiert, in der WTA-Rangliste wird sie am Montag auf Rang 17 stehen.

Halep streicht für ihren Sieg knapp 700.000 US-Dollar ein, Rybakina erhält 372.200 US-Dollar.