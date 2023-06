WTA Eastbourne: Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina kann wegen Krankheit nicht starten

Elena Rybakina musste ihreTeilnahme am WTA-Tour-500-Turnier in Eatsbourne kurzfristig wegen einer Krankheit absagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 17:33 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina kommt ohne viel Rasen-Spielpraxis nach Wimbledon

Elena Rybakina wird mit ziemlich wenig Rasenpraxis zur Titelverteidigung nach Wimbledon reisen. Die Kasachin verlor vergangene Woche in Berlin schon in Rune zwei gegen die spätere Finalistin Donna Vekic, nachdem sie zum Auftakt Polina Kudermetova in zwei Sätzen bezwingen konnte. Das wird auch der einzige Sieg für Rybakina auf Gras 2023 vor Wimbledon bleiben - denn ihren Auftritt beim WTA-Tour-500-Turnier in Eastbourne musste sie wegen einer Krankheit absagen.

Der späte Rückzug der an Position eins gesetzten Rybakina wirbelt das Tableau in Eastbourne nun ganz schön durcheinander. Barbora Krejcikova ist an die oberste Stelle des Tableaus gerutscht und spielt nun anstelle von Rybakina gegen die Chinesin Xiyu Wang.

Als Nummer zwei geht in Eastbourne Caroline Garcia ins Rennen, dahinter folgt Jessica Pegula. Spannend wird das Treffen zwischen Jelena Ostapenko und Petra Kvitova in Runde eins: beide Spielerinnen haben in der vergangenen Woche ja einen Turniersieg gefeiert: Kvitova ind Berlin, Ostapenko in Birmingham.

