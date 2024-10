WTA: Einmal geht's noch - Venus Williams ist mit 44 Jahren noch nicht fertig

Venus Williams ist noch lange nicht bereit, den Schläger an den Nagel zu hängen. Auch mit 44 Jahren brennt die Tennis-Ikone immer noch für ihren Sport.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 19:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Um es in abgewandelter Form mit den legendären Worten von Fußball-Trainerlegende Giovanni Trapattoni zu sagen: Venus Williams hat noch nicht fertig. Die mittlerweile 44-Jährige möchte noch einmal auf die WTA-Tour zurückkehren. Wann genau das sein mag, ist zwar unklar, aber eines steht fest: Venus geht ihren eigenen Weg – ganz anders als ihre Schwester Serena, die ihre Karriere bereits für beendet erklärt hat. Also zumindest vorerst.

Obwohl sie seit März kein Match mehr bestritten hat, hat Venus nicht vor, sich aus dem Tennis zurückzuziehen. Stattdessen genießt sie ihre Pause und das Leben abseits des Platzes: „Ich habe mir eine Auszeit genommen, um andere Dinge zu tun, aber jetzt denke ich, es ist Zeit, wieder zum Tennis zurückzukehren. Irgendwie brauche ich das als Ausgleich.“

Spiele und Turnier nach eigener Wahl

Venus gibt zu, dass sie in diesem Jahr manchmal zu viel gewollt hat. „Ich habe mich oft unmotiviert gefühlt, obwohl ich genug zu tun hatte. Deshalb kam mir der Gedanke, dass ich jeden Tag kleine Momente der Balance finden muss, anstatt auf einen perfekten Moment in der Zukunft zu warten, der wahrscheinlich nie kommt.“

Rückzug? Fehlanzeige! Venus hat sich fest vorgenommen, sich ihre Spiele und Turniere selbst auszusuchen. „Letztes Jahr wollte ich unbedingt in Miami spielen, weil ich dort fünf Jahre nicht mehr war. Es ist großartig, an einem Punkt in meiner Karriere zu sein, an dem ich entscheiden kann, wo und wann ich spielen möchte.“ Trotzdem hält sie sich immer fit: „Auch wenn ich nicht auf der Tour bin, bleibt mein Spiel auf hohem Niveau.“