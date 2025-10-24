WTA: Elena Rybakina bucht das letzte Ticket für die Finals

Elena Rybakina ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Victoria Mboko in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen. Und hat sich damit als letzte Spielerin für die WTA Finals qualifizieren können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 07:39 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat sich auf den letzten Drücker für die WTA Finals qualifiziert

Der Endspurt von Elena Rybakina in der WTA-Saison 2025 hat sich gelohnt. Die gebürtige Russin, die seit Jahren für Kasachstan antritt, zog mit einem 6:3 und 7:6 (4) gegen die junge Kanadierin Victoria Mboko in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turnier in Tokio ein. Damit fixierte Rybakina ihre dritte Teilnahme an den WTA Finals in Folge - Leidtragende ist Mirra Andreeva, die nun nur als Ersatzspielerin nach Riad reisen wird.

Rybakina hat vergangene Woche den Titel in Ningbo geholt, in Tokio geht es für sie in der Vorschlussrunde gegen Linda Noskova. Auch die Tschechin hat sich in den letzten Wochen stark gezeigt, etwa mit dem Finaleinzug beim 1000er in Peking. Noskova profitierte in ihrem Viertelfinale von der Aufgabe von Anna Kalinskaya.

Neben Elena Rybakina sin noch Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys und Jasmine Paolini für das Abschlussturnier der WTA-Saison 2025 qualifiziert.