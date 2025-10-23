WTA: Elena Rybakina fehlt noch ein Sieg für die WTA Finals

Elena Rybakina ist beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio ins Viertelfinale eingezogen. Damit fehlt der Kasachin nur noch ein Matchsieg, um sich für die WTA Finals zu qualifizieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 09:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina scheint sich nun doch noch für die WTA Finals qualifizieren zu können

Rybakina bekam es am Donnerstag mit Leylah Fernandez zu tun. Die Kanadierin hat ja erst vergangenen Sonntag in Osaka einen Turniersieg gefeiert, beinahe zeitgleich mit Rybakina, die in NIngbo den Titel geholt hatte. In Tokio war Fernandez aber chancenlos, verlor mit 4:6 und 3:6.

Damit ist es nun an Victoria Mboko, einen weiteren Kanadierin, Elena Rybakina vielleicht doch noch zu stoppen. Mboko hat seit ihrem sensationellen Triumph beim WTA-Tour-1000-Event in Montreal nicht viel gewonnen, konnte sich in Tokio in Runde zwei aber immerhin sehr souverän gegen Eva Lys durchsetzen.

In einem weiteren Viertelfinale in Tokio kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Belinda Bencic und Karolina Muchova. Dazu spielt noch Anna Kalinskaya gegen Linda Noskova. Und auch Ekaterina Alexandrova, die unterlegene Finalgegnerin von Rybakina in Ningbo, hat in Tokio die Runde der letzten acht erreicht.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio