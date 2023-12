WTA: Elina Svitolina macht größten Sprung im Ranking

Elina Svitolina hat im Jahr 2023 den Sprung zurück in die Weltspitze geschafft. Ähnlich erfolgreich waren auch andere Spielerinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 10:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elina Svitolina hat 2023 viel Spaß auf dem Tennisplatz gehabt.

Auf Platz 25 steht die ehemalige Nummer drei der Tenniswelt am Ende des Jahres im WTA-Ranking. Nach ihrer familiären Auszeit kehrte Svitolina zur Sandplatzsaison auf die Tour zurück. Nach dem direkten Turniersieg in Straßburg, folgte das Viertelfinale von Roland Garros und das Erreichen des Wimbledon-Halbfinals. So verbesserte die Ukrainerin sich um 215 Plätze in der Weltrangliste. Keine andere Spielerin in den Top50 zum Jahresende hat einen so großen Sprung gemacht. Doch die Lücke ist gar nicht allzu groß.

Denn auch Sofia Kenin hat in der abgelaufenen Saison viele Plätze gut machen können. Auf Platz 227 gestartet, steht nun Rang 33 für die Ameriaknerin und damit eine Verbesserung um 194 Plätze. Zwar geht die 25-Jährige ohne Titel aus dem Jahr, jedoch in San Diego ein Finale erreicht. Insgesamt sammelte Kenin regelmäßig mit Siegen Punkte und kletterte so nach und nach im Ranking höher. Für viele Beobachter sicherlich eher unter dem Radar.

Muchova mit großem Sprung in Top10

Auch in den Top10 befindet sich eine Spielerin, die einen großen Sprung im Ranking verzeichnen kann. Karolina Muchova verbesserte sich um 143 Plätze und beendet das Jahr 2023 auf Platz 8. Größter Erfolg der Saison war sicher das Erreichen des Finals bei den French Open, beim Masters in Cincinnati folgte eine weitere Finalteilnahme. bei den US Open ging es dann noch mal ins Halbfinale, dort folgte nach Cincinnati eine weitere Nierlage gegen die jeweilige Turniersiegerin Coco Gauff.