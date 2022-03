WTA: Elina Svitolina verliert, Dayana Yastremska im Halbfinale

Während die Ukrainerin Elina Svitolina beim WTA-250-Turnier in Monterrey die Segel streichen musste, steht ihre Landsfrau Dayana Yastremska in Lyon im Halbfinale.

© Getty Images Elina Svitolina zog im Monterrey-Viertelfinale den Kürzeren

Aus für Elina Svitolina beim WTA-250-Turnier von Monterrey: Die topgesetzte Ukrainerin musste sich Camila Osorio im Viertelfinale mit 6:1, 5:7 und 6:7 (5) geschlagen geben. Ihre 20-jährige Kontrahentin bekommt es in der Vorschlussrunde mit Nuria Parrizas Diaz zu tun.

Svitolina hatte angesichts der Geschehnisse in ihrem Heimatland vor Turnierbeginn Sanktionen gegen russische und belarussiche Sportler gefordert. Wenige Stunden vor ihrem erstem Auftritt in Monterrey zogen die Organisationen erste Konsequenzen und verboten Spielern aus den beiden Ländern ein Antreten mit jedweden Symbolen oder Farben der eigenen Nation.

Beim parallel stattfindenden Event in Lyon liegt ein ukrainischer Turniersieg hingegen weiterhin im Bereich des Möglichen. Dayana Yastremska, die in der ersten Runde noch zwei Matchbälle abgewehrt hatte, besiegte Jasmine Paolini im Viertelfinale mit 6:4 und 7:6 (3). Sie trifft nun auf Sorana Cirstea.

"Ich spüre so viel Unterstützung von allen. Vielleicht kann ich in einem schwierigen Moment hören und vor allem spüren, wie die Menschen mich hier unterstützen. Das ist ein weiterer Sieg für die Ukraine", sagte Yastremska, deren Ankunft in Frankreich eine dramatische Flucht vorausgegangen war.

