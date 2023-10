WTA Elite Trophy: Beatriz Haddad Maia holt sich Titel gegen Qinwen Zheng

Die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia hat das Finale bei der WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai gegen die Lokalmatadorin Qinwen Zheng für sich entschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.10.2023, 11:59 Uhr

© Getty Images Die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia hat sich den Titel bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai geholt

Beatriz Haddad Maia hat sich den Turniersieg bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai (China) geholt. Die 27-jährige Brasilianerin bezwang im Endspiel der Hartplatz-Veranstaltung ihre Weltranglisten-Nachbarin Qinwen Zheng aus China nach einem 2:51-Stunden-Kampf mittels zweier Tiebreaks 7:6 (11), 7:6 (4). Für Haddad Maia ist es der dritte Turniersieg auf der WTA-Tour nach ihren Erfolgen bei den Rasen-Events in Notthingham und Birmingham 2022.

Die Zuseher im Hengqin International Tennis Center sahen ein enges Duell zwischen den beiden Finalistinnen, das teils besonders lange und sehenswerte Rallyes zu Tage förderte - was man auch untrüglich an der langen Spielzeit für "nur" zwei Durchgänge ablesen kann. Zheng verpasste im Gegensatz zu ihrer Kontrahentin ihren dritten Tour-Erfolg. Die Lokalmatadorin hatte in der aktuellen Saison die Titel in Palermo und Zhengzhou geholt.

Die WTA Elite Trophy könnte uncharmant als die B-WM der Damen-Tour bezeichnet werden, bekommen doch jene Athletinnen Zugang zum Turnier, die in der Weltrangliste nach den Top-Acht-Platzierten folgen und somit gerade nicht die Qualifikation für das große Jahres-Abschlussturnier geschafft haben. Die Elite Trophy wurde erstmals 2015 ausgetragen, allerdings aus verschiedenen Gründen in den Jahren 2020-2022 nicht abgehalten.

