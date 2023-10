WTA Elite Trophy: Zheng ringt zum Auftakt Vekic nieder

Mit einem Sieg startete die Chinesin Qinwen Zheng in der Gruppenphase der WTA Elite Trophy in Zhuhai mit dem Dreisatz-Erfolg gegen die Kroatin Donna Vekic. Ebenfalls erfolgreich waren an Tag 2 die Französin Caroline Garcia und Daria Kasatkina aus Russland.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 21:30 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng ist auf heimischem Boden weiter auf der Erfolgsspur.

Weiter auf der Erfolgspur auf heimischem Boden bleibt die Chinesin Qinwen Zheng. Nach ihrem Triumph beim WTA-500-Turnier in Zhengzhou siegte die 21-jährige auch zum Auftakt bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai.

Gegen die an Nr. 10 geführte Kroatin Donna Vekic zeigte die Nr. 18 der Weltrangliste mit insgesamt 12 Assen erneut eine starke Aufschlag-Leistung und ließ es lediglich an der Effizienz bei der Verwertung der Break-Chancen (5 von 17) mangeln. In der entscheidenden Phase im dritten Satz war die Chinesin aber voll zur Stelle. Nach knapp drei Stunden triumphierte Zheng mit 6:4, 6:7 (6), 6:4.

Garcia und Kasatkina siegen

Ebenfalls mit einem Erfolg startete Caroline Garcia, die im letzten Jahr den Titel bei den WTA Finals erringen konnte, in das Turnier. In 89 Minuten setzte sich die 30-jährige Französin gegen Madison Keys aus den USA mit 6:3, 7:6 (3) durch, die bereits gestern der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia unterlag.

Mit Daria Kasatkina zeigte auch die Nr. 6 des Turniers einen erfolgreichen Auftakt. Gegen die ehemalige French Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien, die gestern gegen die Polin Magda Linette erfolgreich war, behielt die 26-jährige nach 2:11 Stunden mit 7:5, 1:6, 6:1 die Oberhand.

