WTA Linz: Anastasia Potapova beendet Lauf von Lilli Tagger

Anastasia Potapova hat das österreichische Duell gegen Shootingstar Lilli Tagger beim WTA-Turnier in Linz in zwei Sätzen gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 22:30 Uhr

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© GEPA Anastasia Potapova

Potapova siegte mit 7:6 (7) und 6:0 und steht damit im Halbfinale des WTA-Turniers in Linz.

Dabei war vor allem der erste Satz hochumkämpft. Potapova erwischte den besseren Start, nahm Tagger gleich zu Beginn den Aufschlag zu null ab und hielt das Break zunächst. Tagger aber fand im Laufe der Zeit ihren Rhythmus und schaffte den Ausgleich zum 4:4. Ärgerlich für sie: Beim 5:4 hatte sie eine gute Chance, sich beim 30:15 zwei Satzbälle zu sichern. Auch im Tiebreak lag Tagger vorne, verlegte beim 4:1 aber einen Smash. Am Ende behielt Potapova die Nerven. Der zweite Satz war dann eine klare Sache für die Neu-Österreicherin.

Potapova trifft im Halbfinale auf Donna Vekic, die mit 7:5, 6:4 gegen Karolina Pliskova gewann.

Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen!

Lilli Tagger knackt Top 100

Lilli Tagger darf mit ihrem Auftritt in Linz aber mehr als zufrieden sein: Sie war als Nummer 117 der Welt gestartet und schlug auf dem Weg ins Viertelfinale mit Paula Badosa eine ehemalige Top-10-Spielerin und mit Liudmila Samsonova die aktuelle Nummer 21 der Welt.

Tagger selbst steht dank der tollen Linz-Woche im Live-Ranking auf Platz 97 und wird damit am Montag erstmals in die Top 100 einziehen.

Potapova hatte Ende letzten Jahres die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Das Turnier in Linz hatte sie bereits 2023 gewonnen.