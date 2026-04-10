WTA Linz: Mirra Andreeva und Elena-Gabriela Ruse lösen erste Halbfinaltickets

Mirra Andreeva und Elena-Gabriela Ruse haben als erste Spielerinnen das Halbfinale des WTA-500-Turniers in Linz erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 18:14 Uhr

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© GEPA pictures Mirra Andreeva setzte sich in drei Sätzen durch

Topfavoritin Mirra Andreeva hat sich beim WTA-500-Turnier in Linz mit viel Mühe für das Halbfinale qualifiziert. Die topgesetzte Russin gewann ihre Viertelfinalpartie gegen Sorana Cirstea, die ihre Karriere nach dieser Saison beenden wird, mit 7:6 (4), 4:6 und 6:2.

“Sie ist ein tolle Spielerin”, fand Andreeva nach dem ersten Duell mit Cirstea lobende Worte für ihre Gegnerin. “Ich bin sehr glücklich darüber, wie ich im dritten Satz gespielt habe.”

Ruse nimmt Ostapenko raus

Im Halbfinale geht es für Andreeva gegen Elena-Gabriela Ruse. Die Rumänin setzte sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen die an Position vier gesetzte Jelena Ostapenko mit 4:6, 6:4 und 6:1 durch.

In der unteren Hälfte wird indes fix eine Österreicherin ins Halbfinale einziehen. Youngster Lilli Tagger trifft in der dritten Viertelfinalpartie auf Landsfrau Anastasia Potapova (live im tennisnet-Ticker). Die Siegerin des ÖTV-Duells bekommt es mit Donna Vekic oder Karolina Pliskova zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Linz