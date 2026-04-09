WTA Linz: Anastasia Potapova fixiert mit Sieg über Tamara Korpatsch ein Österreicherinnen-Viertelfinale

Neo-Österreicherin Anastasia Potapova hat ihr Viertelfinal-Duell beim WTA-Tour-500-Turnier in Linz gegen die Deutsche Tamara Korpatsch glatt gewonnen und trifft in der Runde der letzten Acht auf Lilli Tagger.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 21:50 Uhr

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© GEPA Pictures Anastasia Potapova fixiert in Linz ein Viertelfinal-Duell mit Lilli Tagger

Österreichisches Viertelfinale beim WTA-Tour-500-Event in Linz! Nachdem Lilli Tagger am frühen Abend sensationell die an drei gesetzte Russin Liudmilla Samsonova aus dem Wettbewerb nahm, folgte ihr Anastasia Potapova auf dem Fuße. Die 25-Jährige ließ der Deutschen Tamara Korpatsch beim klaren 6:2,-6:1-Erfolg keinerlei Chance und stieg nach nur 1:26 Stunden Spielzeit in die Runde der letzten acht Spielerinnen auf.

Fast hätte es in Satz zwei sogar eine Nullnummer für die Hamburgerin gesetzt. Ein Break in quasi letzter Minute verhinderte zwar die Höchststrafe, beim nächsten Aufschlagspiel der Deutschen nutzte Potapova aber ihren ersten Matchball.

Der Beginn eines Damen-Tennis-Hypes in Österreich?

Die Neo-Österreicherin war nach dem Erfolg richtig euphorisch: “Ich fühle mich gut, ich spiele gut, ich mag das Publikum, alles fügt sich perfekt zusammen - schauen wir mal, was als nächstes kommt.” Es könne der Beginn eines echten Hypes im österreichischen Damentennis sein, ließ die Weltranglisten-97. wissen und fügte hinzu, dass sie sich auch häufigere Doppelauftritte mit der jungen Tirolerin vorstellen könne.

Für Potapova ist das Ganze mit Abstrichen ein bekanntes Gefühl, stand die gebürtige Russin in der oberösterreichischen Hauptstadt doch bereits dreimal im Viertelfinale. 2023 konnte sie das damals noch als 250er-Event laufende Turnier sogar gewinnen - im Endspiel mit einem Sieg über die Kroatin Petra Martic.

Das Einzel-Tableau in Linz