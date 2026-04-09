WTA Linz: Sensationelle Lilli Tagger schlägt auch Liudmila Samsonova

Lilli Tagger ist durch einen am Ende dramatischen Zweisatzerfolg über Liudmila Samsonova ins Viertelfinale von Linz eingezogen. Die 18-Jährige wird in der kommenden Woche damit erstmals zu den 100 besten Spielerinnen der Welt zählen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 18:15 Uhr

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© GEPA pictures Lilli Tagger hatte erneut Grund zur Freude

Dank einer sensationellen Leistung ist Lilli Tagger ins Viertelfinale des WTA-500-Turniers von Linz eingezogen. Die 18-jährige Österreicherin schlug die Weltranglisten-21. Liudmila Samsonova im Achtelfinale mit 6:2 und 7:6 (11) und durfte damit über den bislang größten Sieg ihrer Karriere jubeln.

Zwei Tage nach ihrem sensationellen Erfolg über die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa wusste sich Tagger gegen Samsonova, die seit Anfang Februar auf einen Sieg wartet, noch einmal zu steigern. Die amtierende French-Open-Juniorensiegerin dominierte das Match lange nach Belieben und spielte ihre Kontrahentin phasenweise an die Wand.

Meilensteine für Tagger

Just als Tagger im zweiten Satz beim Stand von 5:4 zum Sieg aufschlug, gelang Samsonova ihr erstes Break. Wenig später fand die an Position drei gesetzte Russin vier Satzbälle vor, die Tagger jedoch allesamt abwehrte. Im anschließenden Tiebreak, der an Dramatik kaum zu überbieten war, entschärfte die Lokalmatadorin vier weitere Satzbälle und verwandelte ihrerseits nach 2:02 Stunden Spielzeit den vierten Matchball.

Nach dem Erfolg über Samsonova wird Tagger in der kommenden Woche erstmals in den Top 100 der Welt stehen. Damit ist der Osttirolerin auch das Hauptfeld-Ticket für die French Open in Paris kaum mehr zu nehmen. Im Linz-Viertelfinale winkt Tagger ein Duell mit Landsfrau Anastasia Potapova, die am Donnerstagabend auf die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch trifft.

Hier das Einzel-Tableau in Linz