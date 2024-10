WTA: Emma Navarro wählt unkonventionellen Weg

Im Kampf um einen Platz bei den WTA Finals beschreitet die Weltranglistenachte Emma Navarro ungewöhnliche Wege.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 11:19 Uhr

Emma Navarro schlug noch am Freitag in Peking auf

Das kleine WTA-125-Event in Hongkong wartet mit einem überraschend prominenten Namen auf: Die Weltranglistenachte Emma Navarro wird das Teilnehmerfeld des Turniers in dieser Woche anführen. Die US-Amerikanerin wurde von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet.

Für Aufsehen sorgt Navarros Start in Hongkong vor allem deshalb, weil das Turnier auf ATP-Ebene in etwa einem Challenger entsprechen würde. Der Grund für die Teilnahme scheint indes klar, muss die 23-Jährige als aktuell siebtbeste Spielerin des Jahres doch noch um ihren Platz bei den WTA Finals in Riad zittern.

Navarro bei den US Open im Halbfinale

Bei den US Open erreichte Navarro zuletzt das Halbfinale, in dem sie der späteren Siegerin Aryna Sabalenka in zwei Sätzen unterlag. Anfang des Jahres konnte die US-Amerikanerin das WTA-250-Turnier in Hobart für sich entscheiden.

In Hongkong trifft Navarro in der ersten Runde auf Viktorija Golubic. An Position zwei ist die Französin Clara Burel gesetzt, auch Simona Halep wird in Hongkong an den Start gehen.

Das Einzel-Tableau in Hongkong