WTA: Emma Raducanu muss schon wieder einen neuen Coach suchen

Das Trainerkarussell rund um Emma Raducanu dreht sich munter weiter. Nun ist auch Dmitry Tursunov schon wieder Geschichte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2022, 10:35 Uhr

Emma Raducanu sucht mal wieder einen neuen Coach

Emma Raducanu ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit eines der Gesichter, die die WTA-Tour während der kommenden Jahre prägen werden. Einen ganz großen Titel hat die Britin mit dem Gewinn der US Open 2021 bekanntlich schon auf der Habenseite, fast könnte man meinen, dass alles, was jetzt noch kommt, eine Draufgabe ist. Raducanu selbst würde das natürlich nie so behaupten, schließlich ist sie ja auch erst 19 Jahre alt.

Erstaunlich indes die Fluktuation, die bei Emma Raducanu auf der Position des Coaches herrscht. Ältere TennisfreundInnnen werden sich daran erinnern, dass Raducanu die Spielzeit 2022 mit Torben Beltz, dem Erfolgstrainer von Angelique Kerber, als Übungsleiter begann. Diese Partnerschaft währte allerdings nicht lange, zuletzt durfte sich Dmitry Tursunov als Coach versuchen. Bis zu den US Open auf Probebasis, danach hatte man den Eindruck, dass die Beziehung Raducanu/Tursunov eigentlich ganz gut funktioniert.

Raducanu für Endrunde beim Billie Jean King Cup nominiert

Diesmal ist es aber nicht die Britin, die sich zu neuen Ufern aufmacht. Sondern Tursunov, der offenbar eine neue, noch spannendere Herausforderung gefunden hat. Vor Raducanu hatte der Ex-Profi Aryna Sabalenka an die absolute Weltspitze geführt.

Wer auch immer sich nun um Emma Raducanu kümmern wird: Ganz dringend ist die Angelegenheit nicht. Raducanu wird weder am WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara teilnehmen noch hat sie sich für die WTA Finals in Fort Worth qualifiziert. Allerdings: Trotz ihrer jüngsten Verletzungsprobleme steht Raducanu im Aufgebot Großbritanniens für die Endrunde des Billie Jean King Cups, die ab dem 08. November in Glasgow ausgetragen wird.

Im Fitnessbereich scheint Raducanu jedenfalls schon fündig geworden zu sein: Jez Greene soll sich um den allgemeinen konditionellen Zustand kümmern. Greeme hat schon mit Andy Murray oder Alexander Zverev gearbeitet. Und steht derzeit in Diensten von Dominic Thiem.