WTA: Emma Raducanu nach Olympia-Absage - "Bin keine Diva"

Die US-Open-Siegerin von 2021, Emma Raducanu, wird nicht bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an den Start gehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 22:07 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu nimmt nicht bei den Olympischen Spielen in Paris statt

Das Olympische Tennisturnier in Roland Garros hat in den letzten Tagen einige schmerzliche Absagen von Top-Spielerinnen und -Spielern hinnehmen müssen. Erst gestern entschied sich die aktuell Weltranglisten-Dritte Aryna Sabalenka gegen einen Start in Paris. Ein paar Tage zuvor hatte auch Emma Raducanu, die US-Open-Championesse von 2021, aufgrund zu hoher körperlicher Belastung ihre Teilnahme am Bois de Boulogne storniert.

Wie es in der heutigen Zeit leider viel zu oft üblich ist, musste die 21-Jährige nicht lange auf den in den sozialen Medien stattfindenden Shitstorm mit Ansage warten. Was wiederum die Britin dazu nötigte ein paar klare Aussagen in Richtung der Kritiker abzusenden.

Nächste Chance: Los Angeles 2028

“Ich glaube einfach nicht, dass es nötig ist, meinen Körper zusätzlich zu belasten oder Risiken einzugehen”, so die aktuell Weltranglisten-165. gegenüber der britischen Tageszeitung “The Times”. Sie sei sehr zielstrebig und mache die Dinge auf ihre Art und Weise und in ihrem eigenen Tempo: “Ich bin keine Diva. Aber mein Körper und meine Gesundheit stehen bei mir an erster Stelle, denn wenn ich fit bin und 100 Prozent geben kann, weiß ich, dass ich Großes erreichen kann.”

Besonders der häufige Belagwechsel ist Raducanu ein Dorn im Auge: “Sandplatz ist jedenfalls sehr anstrengend für den Körper. es gibt längere Ballwechsel. Aber vor allem geht es um die häufigen Wechsel der Beläge, Sandplatz, Gras, dann wieder Sandplatz und dann weiter auf Hartplatz.” Es sei nicht notwendig sich so enormen Belastungen auszusetzen, besonders mit ihrer Vorgeschichte.

Ein Antreten 2028 in Los Angeles wird Raducanu vermutlich deutlich besser zupasskommen - vorausgesetzt der Körper spielt bei der verletzungsgeplagten Grand-Slam-Siegerin endlich wieder auf Dauer mit.