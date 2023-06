WTA: Emma Raducanu schon wieder auf Trainersuche

Emma Raducanu hat sich von Coach Sebastian Sachs getrennt. Im beidseitigen Einvernehmen, wie es heißt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 19:40 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu nimmt wieder Bewerbungen entgegen

Thorben Beltz hat sich beim ersten Match von Alexander Zverev mal schnell zu den Reportern auf der Pressetribüne im Court Simonne-Mathieu gesetzt. Beltz, der Angelique Kerber zu zwei Grand-Slam-Titeln geführt hat (für den dritten zeichnete Wim Fissette als Übungsleiter verantwortlich), betreut aktuell Anett Kontaveit, die sich nach einer längeren Verletzungspause wieder an die Weltspitze heranzuarbeiten versucht.

Beltz ist aber auch einer von sechs Trainern, die während der vergangenen zwei Jahre in Lohn und Brot bei Emma Raducanu standen. Wie auch Dmitry Tursunov oder bis vor wenigen Tagen Sebastian Sachs. Die US-Open-Siegerin von 2021 ist offenbar eine ständig Suchende, der perfekte Coach ist bislang noch nicht um die Ecke gekommen.

Fairerweise muss man natürlich anmerken: Raducanu ist auch in ganz besonderem Maße von Verletzungen geschlagen, aktuell kuriert sie gerade zwei Operationen an den Handgelenken und eine am Fuß aus. Was zwar noch nicht den Trainerverschleiß erklärt, immerhin aber Platz 107 in den WTA-Charts.

Emma Raducanu ist immer noch erst 20 Jahre alt. Wenn sie gesund wird und endlich den richtigen Coach findet, stehen ihr immer noch alle Wege offen.