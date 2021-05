WTA: Erfolgsduo Jennifer Brady und Michael Geserer trennt sich

Jennifer Brady und ihr deutscher Erfolgscoach Michael Geserer gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab Geserer via Instagram bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 07:23 Uhr

© Getty Images Jennifer Brady arbeitet nicht mehr mit Michael Geserer zusammen

Das kommt nun doch überraschend: Michael Geserer und Jennifer Brady haben nach 18 Monaten ihre Zusammenarbeit beendet. In diese Zeit fiel etwa die Halbfinalteilnahme Bradys bei den US Open 2020 und der Einzug in das Endspiel der Australian Open in diesem Jahr. Bei beiden Gelegenheiten unterlag die US-Amerikanerin Naomi Osaka.

Nun aber orientieren sich Geserer und Brady offenbar in andere Richtungen. Die 26-jährige Brady liegt im Moment auf Position 14 der WTA-Weltrangliste, musste zuletzt in Rom vor ihrem Zweitrunden-Match gegen Ekaterina Alexandrova verletzungsbedingt zurückziehen.

Vor Brady hatte Michael Geserer auf der WTA-Tour Julia Görge betreut und die langjährige deutsche Fed-Cup-Spielerin bis ins Halbfinale von Wimbledon 2018 geführt. Wenige Monate späten gingen allerdings auch Görges und Geserer auseinander.