WTA: Eugenie Bouchard startet auf der Pickleball-Tour durch

Nachdem für Eugenie Bouchard im Tennissport offensichtlich nichts mehr geht, scheint sie auf der nordamerikanischen Pickleball-Tour Fuß zu fassen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2024, 14:10 Uhr

Was hätte Eugenie Bouchard eventuell alles erreichen können im Tennissport… Diese Frage wird man nie wirklich beantworten können, denn die Kanadierin hat sich vor längerer Zeit dazu entschlossen, ihre Karriere mit der gelben Filzkugel nicht wirklich ernsthaft zu verfolgen. Vordergründig waren dabei verschiedenste körperliche Wehwehchen mitverantwortlich, nicht weniger Einfluss dürfte jedoch auch der fehlende Fokus gehabt haben - “Genie” gefiel sich offenkundig auf Magazin-Front-Seiten besser als mit einem Siegespokal auf dem Center Court. Was keinesfalls despektierlich gemeint ist, jede und jeder darf ja sein Leben gerne so entwerfen, wie es ihr oder ihm gefällt.

2014 stand Bouchard im Wimbledon-Endspiel, wo sie klar der Tschechin Petra Kvitova unterlag. Zehn Jahre später zieht die Nordamerikanerin ihre Vor- und Rückhand nun erfolgreich auf den Pickleball-Courts durch und konnte kürzlich eine Partie gegen die aktuell Weltranglisten-Dritte Lea Jansen mit 11:4 und 11:8. Währnd “Genie” im WTA-Ranking nur noch auf Rang 985 zu finden ist, war im Pickleball-Ranking sogar Platz 21 drinnen.

Auf Instagram, wo sie immerhin eine Fan-Base von 2,3 Millionen Followern vorweisen kann, freute sich die 30-Jährige über ihren Coup in der neuen Sportart: “Ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin.” Im Semifinale der Veranstaltung in Las Vegas war für Bouchard dann allerdings Schluss - sie verlor gegen die Weltranglisten-Zehnte Kate Fahey aus den USA mit 2:11, 16:14, 0:11.