WTA: Eva Lys startet in Seoul erfolgreich

Eva Lys hat zum Auftakt des WTA-Tour-500-Turniers in Seoul gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger mit 6:3 und 6:4 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 09:17 Uhr

© Getty Images Eva Lys spielt in Seoul nun gegen Clara Tauson

Souveräner Start von Eva Lys beim WTA-Tour-500-Turnier in Seoul. Die Hamburgerin setzte sich in ihrem ersten Match gegen Ashlyn Krueger mit 6:3 und 6:4 durch. Nächste Gegnerin wird die an Position drei gesetzte Dänin Clara Tauson sein.

Aus deutscher Sicht starten in Südkorea auch noch Laura Siegemund, die zum Auftakt auf Sofie Kenin trifft, und Tatjana Maria, die gegen Suzan Ladens aus den Niederlanden beginnt. Und Ella Seidel bekommt es nach erfolgreicher Qualifikation mit Jessica Pochte aus Frankreich zu tun.

Angeführt wird das Tableau von Iga Swiatek vor Ekaterina Alexandrova.

Hier das Einzel-Tableau in Seoul