WTA Finals: Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula im TV, Livetream, Liveticker

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka trifft im zweiten Gruppenmatch bei den WTA Finals in Riad auf Jessica Pegula - ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 19:02 Uhr

Sabalenka hatte zum Auftakt der Gruppenspiele glatt gegen Jasmine Paolini gewonnen, Pegula mit deutlich mehr Mühe gegen Landsfrau und Ex-Doppelpartnerin Coco Gauff.

Nun also das direkte Aufeinandertreffen, das bereits zwölfte. Sabalenka führt im direkten Vergleich mit 8 zu 3, die letzte Partie indes gewann Pegula vor wenigen Wochen in Wuhan.

Sabalenka vs Pegula - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula beginnt nicht vor 16.30 Uhr MEZ, live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.