tennisnet.com WTA WTA Finals

WTA Finals: Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula im TV, Livetream, Liveticker

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka trifft im zweiten Gruppenmatch bei den WTA Finals in Riad auf Jessica Pegula - ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 19:02 Uhr

tennisnet.com Live Ticker

[Aktualisieren]
Aryna Sabalenka, Jessica Pegula
Aryna Sabalenka, Jessica Pegula

Sabalenka hatte zum Auftakt der Gruppenspiele glatt gegen Jasmine Paolini gewonnen, Pegula mit deutlich mehr Mühe gegen Landsfrau und Ex-Doppelpartnerin Coco Gauff. 

Nun also das direkte Aufeinandertreffen, das bereits zwölfte. Sabalenka führt im direkten Vergleich mit 8 zu 3, die letzte Partie indes gewann Pegula vor wenigen Wochen in Wuhan. 

Sabalenka vs Pegula - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula beginnt nicht vor 16.30 Uhr MEZ, live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Sabalenka Aryna
Pegula Jessica

von tennisnet.com

Dienstag
04.11.2025, 16:45 Uhr
zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 19:02 Uhr

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Sabalenka Aryna
Pegula Jessica