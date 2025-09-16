WTA Finals: Auch das Doppelfeld nimmt langsam Form an

Drei von acht Plätzen sind vergeben: Taylor Townsend/Katerina Siniakova, Sara Errani/Jasmine Paolini sowie Gaby Dabrowski/Erin Routliffe werden bei den WTA Finals im Doppel an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 22:53 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova und Taylor Townsend werden in Riad spielen

Mit Aryna Sabalenka und Iga Swiatek stehen die ersten zwei Einzel-Starterinnen bei den WTA Finals 2025 in Riad bereits seit geraumer Zeit fest. Seit Montag sind nun auch drei Doppel-Paarungen offiziell für das Jahresabschlussfinale qualifiziert. Taylor Townsend/Katerina Siniakova, Sara Errani/Jasmine Paolini sowie Gaby Dabrowski/Erin Routliffe werden vom 1. bis 8. November allesamt in Saudi-Arabiens Hauptstadt aufschlagen.

Towsend/Siniakova gewannen zu Jahresbeginn die Australian Open und liegen im Race an erster Stelle. Dank ihrer starken Ergebnisse - unter anderem standen die US-Amerikanerin und die Tschechin bei den US Open im Finale - liegt Townsend auch in der regulären Weltrangliste knapp vor ihrer Partnerin an der Spitze.

Errani/Paolini mit starkem Lauf auf Sand

Errani/Paolini holten in diesem Jahr bei den French Open ihre erste gemeinsame Grand-Slam-Trophäe und setzten sich zudem bei ihrem Heimevent in Rom durch. Dabrowski/Routliffe, die bei den WTA Finals als Titelverteidigerinnen an den Start gehen werden, sicherten sich ihr Ticket für Riad nicht zuletzt aufgrund ihres Erfolgs bei den US Open.

Hinter dem nunmehr qualifizierten Trio dürfen auch die Wimbledon-Siegerinnen Elise Mertens/Veronika Kudermetova allmählich mit ihrem Start in Riad planen. Die Plätze fünf bis acht im Race werden derzeit von Diana Shnaider/Mirra Andreeva, Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko, Asia Muhammad/Demir Schuurs und Timea Babos/Luisa Stefani belegt.

