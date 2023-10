WTA Finals Cancun: So sehen die Gruppen beim Tour-Höhepunkt aus

Bei den WTA-Finals in Cancun wurden die beiden Gruppeneinteilungen ausgelost. Die Zusammensetzung verspricht einige hochkarätige Begegnungen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 16:01 Uhr

© Getty Images Die acht Damen, die um den Titel bei den WTA-Finals 2023 spielen

Die WTA-Tour 2023 befindet sich mit Vollgas in der Saison-Zielgeraden: In der Nacht von gestern auf heute wurden die beiden Gruppeneinteilungen für die WTA Finals in Cancun (Mexiko) veröffentlicht. Wie praktisch selbstredend führen die beiden Top-Gesetzten Aryna Sabalenka und Iga Swiatek die zwei Vierer-Gruppen an.

Hier die beiden Gruppen im Überblick:

Bacalar Group

1. Aryna Sabalenka (Weißrussland)

4. Elena Rybakina (Kasachstan)

5. Jessica Pegula (USA)

8. Maria Sakkari (Griechenland)

Chetumal Group

2. Iga Swiatek (Polen)

3. Coco Gauff (USA)

6. Ons Jabeur (Tunesien)

7. Marketa Vondrousova (Tschechien)

Absolutes Highlight in der Gruppe Bacalar wird die Begegnung zwischen Sabalenka und Elena Rybakina sein. Die Belarussin und die für Kasachstan startende Russin standen sich in der aktuellen Saison dreimal gegenüber, zweimal davon in den Endspielen der Australian Open und im Finale des hochdotierten WTA-Tour-1000-Events in Indian Wells (USA).Während Sabalenka den Titel in "Down under" einheimsen konnte, durfte Rybakina in der kalifornischen Wüste als Turniersiegerin die Veranstaltung verlassen.

In der Gruppe Chetumal (beide Gruppen wurden nach weiteren Städten auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan benannt) tummeln sich die restlichen drei Grand-Slam-Championessen. Besondere Beachtung hat das Rematch des Wimbledon-Finals zwischen Ons Jabeur und Marketa Vondrousova verdient. Coco Gauff (US-Open-Siegerin) und Iga Swiatek (French-Open-Gewinnerin) treffen in Mexiko zum insgesamt zehnten Mal aufeinander.

Für alle Doppel-Fans hier auch noch die Gruppeneinteilungen der WTA-Double-Finals:

Mahahual Group

1. Coco Gauff & Jessica Pegula (beide USA)

4. Barbora Krejcikova & Katerina Siniakova (beide Tschechien)

6. Vera Zvonareva (Russland) & Laura Siegemund (Deutschland)

7. Gabriela Dabrowski (Kanada) & Erin Routliffe (Neuseeland)

Maya Ka'an Group

2. Storm Hunter (Austalien) & Elise Mertens (Belgien)

3. Shuko Aoyama & Ena Shibahara (beide Japan)

4. Demi Schuurs (USA) & Desirae Krawczyk (Niederlande)

8. Nicole Melichar-Martinez (USA) & Ellen Perez (Australien)

