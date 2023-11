WTA Finals Cancun: Swiatek schlägt Gauff, Jabeur gelingt Wimbledon-Revanche

Iga Swiatek und Ons Jabeur haben am Mittwoch (Ortszeit) bei den WTA Finals in Cancun jeweils Zwei-Satz-Erfolge gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 07:04 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat gegen Coco Gauff mal wieder einen Blitzstart hingelegt

Unglaubliche 22 Mal hat Iga Swaitek in der Saison 2022 einen Satz zu null gewonnen. Letzte Leidtragende war nun bei den WTA Finals in Cancon Coco Gauff, die sich Swiatek mit 0:6 und 5:7 geschlagen geben musste. Damit hält die polnische Weltranglisten-Zweite bei zwei Siegen in der Gruppe, ist aber noch nicht fix für das Halbfinale qualifiziert.

Denn Ons Jabeur, die sich zum Auftakt Gauff geschlagen geben musste, revanchierte sich mit 6:4 und 6:3 an Marketa Vondrousova für die im Endspiel von Wimbledon erlittene Niederlage. Jabeur hält damit wie Gauff bei einem Sieg und einer Niederlage.

In der anderen Gruppe hat sich Jessica Pegula ihren Platz in der Vorschlussrunde bereits gesichert. Der zweite geht an die Siegerin des Duells zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina.

Hier die Lage in Cancun