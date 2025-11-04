WTA Finals: Coco Gauff vs. Jasmine Paolini im TV, Livestream, Liveticker

Coco Gauff trifft im zweiten Gruppenspiel bei den WTA Finals auf Jasmine Paolini - ab 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 16:36 Uhr

Gauff und Paolini brauchen den Sieg - beide hatten zum Auftakt der WTA Finals in Riad verloren. Gauff gegen Landsfrau Jessica Pegula, Paolini gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka.

Im direkten Vergleich der beiden steht es 3 zu 3: In 2025 traf man bereits vier Mal aufeinander. In Stuttgart, Rom und Cincinnati gewann die Italienerin, beim letzten Meeting in Wuhan siegte Gauff.

Gauff vs Paolini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Jasmine Paolini gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.