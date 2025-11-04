tennisnet.com WTA WTA Finals

WTA Finals: Coco Gauff vs. Jasmine Paolini im TV, Livestream, Liveticker

Coco Gauff trifft im zweiten Gruppenspiel bei den WTA Finals auf Jasmine Paolini - ab 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

tennisnet.com Live Ticker

© Getty Images
Gauff und Paolini brauchen den Sieg - beide hatten zum Auftakt der WTA Finals in Riad verloren. Gauff gegen Landsfrau Jessica Pegula, Paolini gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. 

Im direkten Vergleich der beiden steht es 3 zu 3: In 2025 traf man bereits vier Mal aufeinander. In Stuttgart, Rom und Cincinnati gewann die Italienerin, beim letzten Meeting in Wuhan siegte Gauff. 

Gauff vs Paolini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Jasmine Paolini gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Cori Gauff

Dienstag
04.11.2025, 15:00 Uhr
Cori Gauff