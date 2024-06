WTA Finals: Garbine Muguruza gibt in Riad die Turnierdirektorin

Garbine Muguruza hat eine neue Aufgabe im Tennissport gefunden: Die Spanierin wird Turnierdirektorin der WTA Finals, die ab diesem Jahr in Saudi-Arabien ausgetragen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 09:14 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza und Iga Swiatek vor ein paar Wochen in Madrid

Ganz glücklich war das Händchen ja nicht, dass die WTA mit der Wahl ihrer Finalorte in den letzten Jahren bewiesen hat. Am besten gelang dies noch mit Guadalajara, dort allerdings wollten Spielerinnen wie Ashleigh Barty spät im Jahr nicht hinreisen. In Fort Worth im Jahr darauf hatte man offenbar die Fans zu spät darüber informiert, dass der große Zirkus in der Stadt ist. Die Ränge blieben gähnend leer. Und im vergangenen Jahr in Cancun war das Wetter schon fast komisch schlecht.

Nun geht es aber nach Riad. Zuschauermassen sind auch dort nicht zu erwarten, dafür eine solide finanzielle Basis. Vom 02. bis zum 09. November werden die acht besten Frauen im Einzel und die acht besten Doppelpaare in Saudi-Arabien aufschlagen, auch ein paar Ersatzspielerinnen werden traditionsgemäß anreisen. Das dies bereits seit einigen Monaten bekannt ist, muss man im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit ja schon fast als Erfolg für die WTA feiern.

Muguruza gewinnt 2021 in Guadalajara

Und nun steht auch fest, wer der Veranstaltung als Turnierdirektorin vorstehen wird: Garbine Muguruza. Die Spanierin, die in Roland-Garros 2016 und Wimbledon 2017 ihre größten Titel gewonnen hat, firmiert ja seit ein paar Wochen offiziell als Tennisrentnerin. Und hat nun eine. Aufgabe gefunden, mit der sie dem Tennissport eng verbunden bleibt.

“Ich weiß, wie besonders dieses Event für unsere Topspielerinnen ist”, wird Muguruza auf der Website der WTA zitiert. “Und ich habe das Potenzial gesehen, mit dem wir Gemeinden rund um die Welt inspirieren können.” Garbine Muguruza selbst war bei den WTA Finals einmal ganz besonders inspiriert: nämlich 2021 in Guadalajara, wo sie den Titel holen konnte.