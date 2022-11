WTA Finals: Iga Swiatek stürmt unantastbar ins Halbfinale

Turnierfavoritin Iga Swiatek hat mit einem 6:3 und 6:2 gegen Caroline Garcia vorzeitig das Halbfinale der WTA Finals in Fort Worth erreicht. Die nächste Pleite setzte es für Cori Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 07:35 Uhr

Abgesehen von ihrer spielerischen Brillanz zeichnet Iga Swiatek in dieser Saison auch ihre schlaue Turnierplanung aus. Nach ihrem Turniersieg in San Diego verzichtete die Weltranglisten-Erste auf den Trip nach Guadalajara, bereitete sich lieber entspannt auf den Saisonabschluss in Fort Worth vor. Und dort trumpft Swiatek wie fast das gesamte Tennisjahr über auf. Denn auch gegen Caroline Garcia gab sie lediglich fünf Spiele ab, zog mit dem 6:3 und 6:2 als Gruppensiegerin in das Halbfinale ein.

Schon zum Auftakt gegen Daria Kasatkina war Swiatek ungefährdet geblieben. Die Russin immerhin verlängerte die Malaise der US-amerikanischen Einzel-Spielerinnen, gewann gegen Cori Gauff mit 7:6 (4) und 6:3. Damit hat Gauff, die im ersten Satz einen 4:1-Vorsprung noch aus der Hand gab, keine Chance mehr auf einen Platz in der Vorschlussrunde, Kasatkina darf gegen Garcia ein vorgezogenes Endspiel bestreiten.

In der zweiten Gruppe ist die Ausgangslage offener. Zwar hat sich Maria Sakkari ebenfalls schon das Weiterkommen gesichert, wer der Griechin dorthin folgt, wird aber erst heute zwischen Ons Jabeur, Aryna Sabalenka und Jessica Pegula entscheiden. Wobei die Lokalmatadorin dabei die schlechtesten Karten hat.

