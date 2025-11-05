WTA Finals: Im Dunkeln ist gut Tennis spielen, aber …

Der Tennissport, der bei den WTA Finals in Riad geboten wird, ist zum Großteil aller Ehren wert. Die Fotografen haben dagegen kein leichtes Leben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 13:21 Uhr

© Getty Images Ja, Amanda Anisimova bestreitet hier gerade ein professionelles Tennismatch

Von Jürgen Hasenkopf lernen heißt auch: fürs Leben als Hobbyfotograf lernen. Der große Hasenkopf kann wunderbare Vorträge darüber halten, auf welchem Tenniscourt der Welt man wann das beste Licht hat (Spoiler Alert: Das Arthur Ashe Stadium in New York City hat dafür nur ein sehr enges Zeitfenster). In Riad aber würde Fotografen-Legende Hasenkopf nicht froh: Denn es ist sagenhaft dunkel, wenn die besten Frauen der Welt den letzten großen Titel des Tennisjahres 2025 ausspielen.

Nicht für die Akteurinnen selbst, die scheinen den Ball schon sehr gut zu sehen. Wenn man allerdings auf das Angebot der Bilder bei etwa Getty Images schaut, dann haben die Fotografen vor Ort die allergrößten Probleme, auch nur ein Bild von Spielerinnen während der Ballwechsel hinzubekommen, bei dem nicht die Hälfte des Gesichtes mit einem Schatten bedeckt ist. Und das macht natürlich keinen Spaß.

Gute Bilder vom Laver Cup

Im vergangenen Jahr hatte man den Veranstaltern in Riad ja unterstellt, dass sie den Publikumsbereich deshalb komplett verdunkeln, damit die vielen freien Plätze in der Arena nicht via TV-Übertragung in die ganze Welt hinausgetragen würden. Ob sich das 2025 geändert hat, lässt sich schwer erahnen - man sieht ja fast nichts. Gemäß Augenzeugenberichten aus der saudischen Hauptstadt, sind die Wettkämpfe bislang allerdings ganz gut besucht.

Um der Wahrheit aber ein bisschen Ehre zu geben: Auch bei den Männern kann es schon mal dunkel werden. Da fällt einem spontan etwa das Event in Rotterdam ein - wo an den ersten Turniertagen in der Regel auch noch Restkarten zu haben sind. Und beim Laver Cup werden die Tribünen in zwei Farben getaucht: Rot für das Team Welt, Blau für die europäische Auswahl. Was auch die Arbeit der Fotografen erleichtert: Die Bilder, die uns in diesem Jahr aus San Francisco erreicht haben, sind einwandfrei.

