WTA Finals: Jasmine Paolini auch im Einzel dabei - Ein Platz ist noch offen

Jasmine Paolini ist die siebte Teilnehmerin im Einzelwettbewerb der WTA Finals vom 1. bis zum 8. November. Das letzte offene Ticket wird in den kommenden Tagen zwischen zwei Spielerinnen entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 15:08 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini darf sich über die Teilnahme im Einzel und Doppel bei den WTA Finals 2025 freuen.

Trotz der Halbfinalpleite gegen Elena Rybakina beim WTA 500er-Turnier in Ningbo hatte die WTA am Samstagabend eine positive Nachricht für Jasmine Paolini. Denn die Italienerin hat mit ihrem Halbfinaleinzug in China das Ticket für die WTA Finals in Riad sicher. Die 29-Jährige wird nach der Teilnahme im vergangenen Jahr zum zweiten Mal beim gutdotierten Jahresendturnier aufschlagen.

Die Woche wird damit für Jasmine Paolini durchaus anspruchsvoll. Bereits im September qualifizierte sich die Weltranglistenachte mit ihrer Partnerin Sara Errani auch für die Doppelkonkurrenz. Im vorherigen Jahr spielte die viermalige Toursiegerin ebenfalls beide Wettbewerbe.

Paolini mit einem Sieg im letzten Jahr

In Rom feierte Jasmine Paolini beim Masters-Event in diesem Jahr einen historischen Triumph mit Endspielsiegen im Einzel und Doppel. Zudem gewann das Duo Errani/Paolini die French Open. Im Einzel gelang zudem der Finaleinzug beim Masters in Cincinnati.

Bei ihrer Premiere bei den WTA Finals im letzten Jahr schied Jasmine Paolini im Einzel in der Gruppenphase aus. Lediglich gegen Elena Rybakina gelang ein Erfolg. Die Kasachin kämpft nun mit Mirra Andreeva um das letzte Einzelticket bei den diesjährigen WTA Finals.