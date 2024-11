WTA Finals: Krejcikova wahrt mit Sieg über Pegula Halbfinal-Chance

Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova hat nach dem 6:3 und 6:3 gegen Jessica Pegula im zweiten Gruppenspiel bei den WTA Finals in Riad ihre Chance auf einen Halbfinalplatz gewahrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 15:17 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova am Dienstag in Riad

Eigentlich könnte Barbora Krejcikova sich schon mit zwei Siegen im Rücken genüsslich zurücklehnen und für das Halbfinale bei den WTA Finals vorbereiten. Aber bekanntlich hat die Tschechin in ihrer ersten Partie in Riad gegen Iga Swiatek einen Satz- und Break-Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Das passierte ihr nun gegen Jessica Pegula nicht. Krejcikova gewann gegen die angeschlagen wirkende US-Open-Finalistin 2024 mit 6:3 und 6:3 und kann nun in ihrem letzten Match gegen Coco Gauff am Donnerstag mit einem Sieg ins Halbfinale einziehen.

Gauff muss allerdings zunächst einmal gegen Swiatek ran. Und auch wenn die Bilanz klar für die Polin spricht: Swiatek hat nach ihrem Ausscheiden bei den US Open nur ein einziges Match gespielt - eben jenes gegen Pegula zum Auftakt in Riad.

In der anderen Gruppe steht indes Aryna Sabalenka schon als Halbfinalistin fest. Und die Belarussin kann mit einem Sieg im letzten Gruppenmatch gegen Elena Rybakina bereits die Nummer-eins-Position zum Ende der Saison fixieren. Der zweite Platz im Halbfinale aus dieser Gruppe wird zwischen Qinwen Zheng und Jasmine Paolini ausgespielt.

Paolini war am heutigen Dienstag auch im Einsatz, allerdings im Doppel. Da unterlag die Italienerin mit Landsfrau Sara Errani dem an Position zwei gesetzten Duo Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe mit 6:1, 6:7 (1) und 9:11.