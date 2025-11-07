WTA Finals live: Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova spielen heute um den Einzug ins Finale der WTA Finals in Riad. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 21:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova beim Endspiel der US Open im letzten September.

Nach drei Siegen in den drei Matches der Gruppenphase dürfte Aryna Sabalenka als Favoritin in das Match gegen Amanda Anisimova gehen. Die US-Amerikanerin qualifizierte sich mit Siegen gegen Madison Keys und Iga Swiatek als Gruppenzweite hinter Elena Rybakina für das Halbfinale.

Erst im September standen sich die beiden heutigen Kontrahentinnen auf der großen Bühne gegenüber. Im Endspiel der US Open siegte Aryna Sabalenka in zwei Sätzen und sicherte sich den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres. Im Direktvergleich führt Anisimova mit sechs Erfolgen gegen Aryna Sabalenka, die vier Matches gegen die aktuelle Weltranglistenvierte gewinnen konnte.

Sabalenka vs. Anisimova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova gibt es ab ca.17:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.