WTA Finals live: Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Coco Gauff spielen heute um den Einzug ins Halbfinale der WTA Finals in Riad. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 10:33 Uhr

Zwar hat Aryna Sabalenka ihre ersten beiden Matches gewonnen, einen Festplatz im Halbfinale der WTA Finals hat die Weltranglistenerste aber noch nicht. In der Neuauflage des Endspiel von Roland Garros geht es zwischen Gauff und Sabalenka um alles. Denn die Siegerin der Partie wird auf jeden Fall in die Endrunde einziehen.

Sollte allerdings im Match zuvor Jasmine Paolini gegen Jessica Pegula gewinnen, können Gauff und Sabalenka mehr als entspannt aufschlagen. In diesem Fall wären sie beide weiter und Pegula und Paolini raus.

Sabalenka vs. Gauff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff gibt es ab ca.16:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.