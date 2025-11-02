WTA Finals live: Coco Gauff vs. Jessica Pegula im TV, Livestream und Liveticker
Titelverteidigerin Coco Gauff und ihre Landsfrau Jessica Pegula treffen heute bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 19:43 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Das Duell Gauff gegen Pegula ist das zweite Match der “Gruppe Stefanie Graf”. Kurz vorher duellieren sich in der gleichen Gruppe die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka und die Italienerin Jasmine Paolini.
Im Head-to-head führt Pegula mit 4:3. Im einzigen Duell dieses Jahres konnte sich allerdings Gauff in Wuhan in zwei Sätzen behaupten. Die beiden trafen bereits im Vorjahr bei den Finals in der Gruppenphase aufeinander. Gauff behielt auch hier in zwei Sätzen die Oberhand und konnte sich später den Titel holen.
Gauff vs. Pegula - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Coco Gauff und Jessica Pegula gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.