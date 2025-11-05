WTA Finals live: Iga Swiatek vs. Amanda Anisimova im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Amanda Anisimova spielen heute um den Einzug ins Halbfinale der WTA Finals in Riad. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 18:08 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova und Iga Swiatek haben sich in dieser Saison schon in Wimbledon und bei den US Open getroffen

Niemand sollte überrascht sein, wenn heute in der Halle von Riad “The Winner Takes It All” von ABBA läuft. Denn die Siegerin der Partie zwischen Iga Swiatek und Amanda Anisimova wird in das Halbfinale der WTA Finasl 2025 einziehen.

Beide Spielerinnen konnten gegen Madison Keys gewinnen. Sowohl Swiatek wie auch Anisimova mussten sich aber Elena Rybakina geschlagen geben.

Swiatek vs. Anisimova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Amanda Anisimova und Iga Swiatek gibt es ab ca.16:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.