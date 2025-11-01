WTA Finals live: Iga Swiatek vs. Madison Keys im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Madison Keys bestreiten das erste Halbfinale bei den WTA Finals in Riad. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 16:41 Uhr

© Getty Images Madison Keys und Iga Swiatek in Madrid im Frühjahr 2025

Es wird die achte Begegnung zwischen Swiatek und Keys werden, die Polin hat im direkten Vergleich die Nase mit 5:2-Siegen vorne. Beide Spielerinnen haben in dieser Saison ein Grand-Slam-Turnier gewonnen: Swiatek in Wimbledon, Keys zu Beginn des Jahres bei den Australian Open.

Die Partie wird in der Gruppe Serena Williams ausgetragen. Die beiden anderen Spielerinnen sind hier Elena Rybakina und Amanda Anisimova.

Swiatek vs. Keys - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Madison Keys gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.