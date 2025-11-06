WTA Finals live: Jessica Pegula vs. Jasmine Paolini im TV, Livestream und Liveticker

Für Jessica Pegula geht es heute gegen Jasmine Paolini um den Einzug ins Halbfinale der WTA Finals in Riad. Das Match gibt es ab ca. 15:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 11:15 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula trifft im letzten Spiel der Gruppenphase der WTA Finals auf Jasmine Paolini

Für Jasmine Paolini hat sich der Traum vom Titel bereits noch vor ihrem letzten Gruppenspiel ausgeträumt. Die Italienerin verlor in der Gruppe “Martina Navratilova” bereits gegen Gauff und Sabalenka – zu wenig für ein Weiterkommen. Für Jessica Pegula hingegen ist noch alles offen, in jedem Fall muss sie gegen Paolini gewinnen.

Danach kommt es auf die anderen Gruppenmitglieder an. Für ein Weiterkommen Pegulas dürfte Sabalenka egal wie gewinnen, Gauff müsste die Weltranglistenerste in zwei Sätzen schlagen.

Paolini vs. Pegula – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jasmine Paolini und Jessica Pegula gibt es ab ca.15:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.