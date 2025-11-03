WTA Finals live: Madison Keys vs. Amanda Anisimova im TV, Livestream und Liveticker

Madison Keys und Amanda Anisimova treffen heute bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 19:03 Uhr

© Getty Images Madison Keys und Amanda Anisimova treffen das erste Mal aufeinander

Es wird das allererste Aufeinandertreffen zwischen den beiden US-Amerikanerinnen werden. Und nach den Auftaktniederlagen von Keys gegen Iga Swiatek und Anisimova gegen Elena Rybakina stehen beide auch schon unter Zugzwang.

Im ersten Match des Tages treffen sich in Riad eben jene Swiatek und Rybakina. In der zweiten Gruppe kommt es morgen zum Spitzentreffen zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula.

Keys vs. Anisimova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Madison Keys und Amnda Anisimova gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.