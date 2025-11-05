WTA Finals: Noch ist alles möglich - nur nicht für Jasmine Paolini

Morgen fällt die Entscheidung in der Gruppe „Martina Navratilova“ bei den WTA Finals in Riad. Und viele Szenarien sind möglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 12:40 Uhr

© Getty Images Coco Gauff würde morgen auch Schützenhilfe von Jasmine Paolini nehmen

Da hat Aryna Sabalenka ihre ersten beiden Matches bei den WTA Finals 2025 in Riad gewonnen - und kann dennoch nicht fix mit dem Halbfinalplatz planen. Damit ist vor dem letzten Gruppen-Spieltag fast alles offen. Mit einer Ausnahme: Jasmine Paolini hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Die Italienerin hat ja zum Auftakt gegen Aryna Sabalenka und am Dienstag auch gegen Coco Gauff in zwei Sätzen verloren.

Andererseits: Sollte Paolini gegen Jessica Pegula gewinnen, egal, ob in zwei oder drei Sätzen, dann würden Gauff und Sabalenka in jedem Fall in die Vorschlussrunde einziehen.

Gauff schlägt Sabalenka in Paris

Klar ist: Die Siegerin zwischen beiden Genannten, die in diesem Jahr ja das Endspiel in Roland-Garros bestritten haben, steht unter den letzten vier. Und zwar als Gruppensiegerin. Jessica Pegula muss gegen Jasmine Paolini in jedem Fall gewinnen. Dann wäre sie bei einem Sieg von Sabalenka gegen Gauff, egal mit welchem Satzverhältnis, weiter.

Sollte es aber Coco Gauff, wie schon in Paris, gelingen, Aryna Sabalenka zu schlagen, dann muss die US-Amerikanerin dies in zwei Sätzen machen. Nur dann hat Jessica Pegula mit einem Zwei-Satz-Erfolg den zweiten Gruppenplatz sicher.

