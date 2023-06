WTA Finals: Petra Kvitova meldet Ansprüche an

Mit ihrem Erfolg beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin hat sich Petra Kvitova im Race zu den WTA Finals eine gute Position verschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 08:23 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova mit ihrer Siegertrophäe in Berlin

Der 31. Turniersieg sei so schön wie der erste, richtete Petra Kvitova nach ihrem Finalerfolg gegen Donna Vekic beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin über die Sozialen Medien aus. So nebenbei brachte der Triumph in der deutschen Hauptstadt für Kvitova aber auch eine erhebliche Verbesserung in der Jahreswertung, dem Race zu den WTA Finals, mit sich. Die Tschechin, die in diesem Jahr auch schon in Miami erfolgreich war, machte fünf Plätze gut und ist aktuell die sechstbeste Spielerin der Saison.

Angeführt wird das Race von Aryna Sabalenka, die in Berlin früh an Veronika Kudermetova gescheitert war. Iga Swiatek, in dieser Woche in Bad Homburg im Einsatz, folgt mit Respektabstand auf Platz zwei - führt aber die reguläre WTA-Weltrangliste an.

Stand jetzt wären Elena Rybakina, Jessica Pegula, French-Open-Finalistin Karolina Muchova, Barbora Krejcikova und Coco Gauff ebenfalls für das Finalturnier qualifiziert, das im vergangenen Jahr in Fort Worth ausgetragen wurde.

Beste Deutsche im Race ist Tatjana Maria auf Rang 43, zehn Plätze dahinter kommt mit Julia Grabher die beste Österreicherin.

