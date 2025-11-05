WTA Finals: Rybakina zieht ungeschlagen ins Halbfinale ein

Elena Rybakina ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Ekaterina Alexandrova als erste Spielerin ins Halbfinale der WTA Finals 2025 in Riad eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 16:34 Uhr

Die letzte Spielerin, die sich für die WTA Finals qualifizieren konnte, hat als erste das Halbfinale in Riad erreicht. Und das als Gruppensiegerin. Denn nachdem Elena Rybakina schon gegen Iga Swiatek und Amanda Anisimova siegreich geblieben war, schlug sie im ersten Match am Mittwoch auch Ekaterina Alexandrova mit 6:4 und 6:4. Die Russin war als Ersatzfrau für Madison Keys zu ihrem ersten Einsatz gekommen.

Der zweite Halbfinal-Platz aus der Gruppe “Serena Williams” wird nun zwischen Iga Swiatek und Amanda Anisimova ermittelt. Die beiden haben sich in diesem Jahr schon im Wimbledon-Finale getroffen (Swiatek gewann dieses mit 6:0 und 6:0), bei den US Open konnte sich Anisimova revanchieren.

In der Gruppe “Martina Navratilova” haben vor dem morgigen Abschlusstag ebenfalls noch drei Spielerinnen die Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Die besten Chancen hat dabei Aryna Sabalenka, die gegen Coco Gauff lediglich einen Satz gewinnen muss. Titelverteidigerin Gauff braucht einen Sieg, aber auch Jessica Pegula könnte noch unter die letzten vier kommen. Dafür muss sie aber auf jeden Fall gegen Jasmine Paolini gewinnen.