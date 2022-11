WTA Finals: Sakkari bleibt ungeschlagen, Jabeur fliegt raus, Sabalenka weiter

Mit dem 6:2, 6:3-Sieg von Maria Sakkari im letzten Match der Gruppe Nancy Richey bei den WTA Finals in Fort Worth steht fest, dass Aryna Sabalenka neben der Griechin in die Vorschlussrunde einziehen wird.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 07:42 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari hat Ons Jabeur verabschiedet

Aryna Sabalenka hatte am frühen Freitag in Fort Worth vorgelegt, der Zwei-Satz-Erfolg gegen Jessica Pegula war die Grundvoraussetzung dafür, dass die Belarussin überhaupt die Chance auf einen Platz im Halbfinale der WTA Finals haben würde. Dann musste allerdings auch noch Maria Sakkari mitspielen. Und die Griechin war tatsächlich so frei.

Sakkari, die auf den letzten Drücker unter die acht Jahresbesten gerutscht war, gewann auch ihr drittes Gruppenspiel gegen Ons Jabeur mit 6:2 und 6:3. Jabeur hätte Sabalenka nur mit einem Zwei-Satz-Erfolg abfangen können. Nach Durchgang eins durfte die zum Zuschauen verurteilte Aryna Sabalenka also aufatmen.

Damit steht nunmehr fest, dass Sabalenka im Halbfinale gegen Iga Swiatek ran muss. Die polnische Weltranglisten-Erste hat zwar heute noch ihr drittes Gruppenspiel gegen Cori Gauff vor sich, kann aber nicht mehr von der Spitze ihrer Vierer-Combo verdrängt werden. Der Gegner von Sakkari wird im direkten Duell zwischen Caroline Garcia und Daria Kasatkina ermittelt.

