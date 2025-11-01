WTA Finals: Swiatek hat mit Keys zum Auftakt keine Probleme

Iga Świątek ist mit einem souveränen 6:1 und 6:2 gegen Madison Keys in die WTA Finals 2025 in Riad gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 17:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek bei den WTA Finals in Riad

Iga Świątek hatte es vor allem zu Beginn eilig, führte schnell mit 5:0. Nach einem neuerlichen frühen Break im zweiten Satz wachte Madison Keys aber kurz aus, nahm Swiatek deren Aufschlag zum 1:1 ab. Geriet aber sofort wieder ins Hintertreffen.

Am Ende gab es für die US-Amerikanerin nichts zu holen, auch wenn Madison Keys im allerletzten Spiel noch einmal eine Breakchance hatte.

Im zweiten Match des Tages treffen in der Gruppe „Serena Williams“ im Anschluss Amanda Anisimova und Elena Rybakina aufeinander. Für Anisimova wird dies eine Premiere bei den WTA Finals werden, Rybakina hat sich spät, aber doch zum dritten Mal in Folge für den Jahresabschluss qualifiziert.

In der anderen Gruppe sind mit Aryna Sabalenka die Weltranglisten-Erste und mit Coco Gauff die Titelverteidigerin vertreten. Dazu kommen noch Jessica Pegula und Jasmine Paolini.

