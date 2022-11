WTA Finals: Swiatek startet souverän, Garcia schlägt Gauff

Iga Swiatek ist ebenso wie Caroline Garcia mit einem Zwei-Satz-Erfolg in die Gruppenphase der WTA Finals in Fort Worth eingezogen. Swiatek gewann gegen Daria Kasatkina mit 6:2 und 6:3, Garcia schlug Cori Gauff mit 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2022, 07:39 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat mit Daria Kasatkina keine Probleme gehabt

So startet eine echte Turnierfavoritin: Iga Swiatek unterstrich gleich in ihrem ersten Match bei den WTA Finals in Fort Worth ihre Ausnahmestellung und sicherte sich mit dem 6:2 und 6:3 gegen Daria Kasatkina den perfekten Einstieg in den Saisonabschluss der Frauentour. Es war bereits der 46. Match-Erfolg der Polin in dieser Saison, bei dem sie keinen Satz abgab. Das war zuletzt Serena Williams und Agnieszka Radwanska gelungen - jeweils in der Spielzeit 2013.

In der zweiten Begegnung der "Tracy Austin Group" setzte sich Caroline Garcia gegen Cori Gauff sicher mit 6:4 und 6:3 durch. Damit kommt es am zweiten Spieltag dieser Gruppe zum Spitzentreffen zwischen Swiatek und Garcia. Die beiden haben sich in diesem Herbst schon einmal getroffen, in Warschau behielt die wiedererstarkte Französin überraschend die Oberhand. Das bis dahin einzige Match hatte Swiatek 2019 in Cincinnati in zwei Sätzen für sich entscheiden können.

Garcias Erfolg gegen Gauff bedeutet auch, dass die Gastgeberinnen nach wie vor auf den ersten Erfolg in Frt Worth warten. Denn am ersten Spieltag hatte Jessica Pegula im Einzel gegen Maria Sakkari verloren, ein paar Stunden später auch noch im Doppel an der Seite von Gauff gegen Yifan Xu und Zhaoxuan Yang. Für Pegula und Gauff geht es kommende Woche ja in Glasgow noch mit dem Finalturnier des Billie Jean King Cups weiter. Swiatek verzichtet auf einen Einsatz für Polen.

