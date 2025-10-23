WTA Gangzhou: Ella Seidel erreicht das Viertelfinale

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel präsentiert sich im Saisonendspurt weiter in starker Verfassung.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 13:44 Uhr

© Getty Images Ella Seidel steht in Guangzhou unter den letzten acht

Die 20-Jährige aus Hamburg zog beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou durch ein 6:3, 6:2 gegen die an Position sechs gesetzte Kasachin Yulia Putintseva ins Viertelfinale ein. Dort trifft die Nummer 96 der Welt auf die US-Amerikanerin Claire Liu oder Anna Bondar aus Ungarn.

Seidel hatte schon zum Auftakt in der chinesischen Hafenstadt überzeugt und glatt in zwei Sätzen gegen die Französin Leolia Jeanjean gewonnen. Gegen Putintseva kam Seidel perfekt in die Partie und ließ sich den ersten Satz nach einem frühen Break nicht mehr nehmen. Auch im zweiten Durchgang nahm sie der Kasachin das Aufschlagspiel umgehend ab. Nach 65 Minuten nutzte Seidel ihren ersten Matchball zum Sieg.

Seidel war zuletzt durch starke Leistungen erstmals in die Top 100 vorgerückt, als Belohnung wurde sie von Teamchef Rainer Schüttler für die Heimspiele im Billie Jean King Cup im November nominiert. Tatjana Maria, die zweite deutsche Starterin in Guangzhou, war am Montag in der ersten Runde ausgeschieden.